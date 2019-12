Brandje in keuken… maar brandweer treft niemand aan VHS

22 december 2019

De brandweer rukte zaterdagavond rond kwart voor tien uit naar de Passionistenlaan in Kortrijk. Daar was brand ontstaan in de keuken van een opvangtehuis voor Afrikanen. Oorzaak was een oververhit potje op het vuur. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle, de schade bleef beperkt. Merkwaardig: de blussers troffen in het gebouw niemand aan.