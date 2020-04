Brandje gesticht in homobar Crisco, schade is miniem Alexander Haezebrouck

04 april 2020

12u26 2 Kortrijk Afgelopen nacht is brand gesticht aan de homobar Crisco in de Oude Kasteelstraat in Kortrijk. De alarmcentrale kreeg iets na 1 uur afgelopen nacht een alarm binnen waardoor de schade heel miniem bleef. Waarom iemand brand probeerde stichten in de bar is nog niet duidelijk.

Nadat de alarmcentrale van Securitas een brandalarm binnen kreeg, snelden een bewakingsagent ter plaatse om het te checken. Hij merkte meteen op dat er veel rook aan de voordeur was en de hele zaak onder de rook stond, verwittigde hij de hulpdiensten. De brandweer had de situatie meteen onder controle en hoefde de zaak enkel te ventileren. Het was wel meteen duidelijk dat een onbekende brand heeft willen stichten in de zaak via de brievenbus. Enkel de brievenbus raakte beschadigd, binnen is er enkel rookschade. Wie verantwoordelijk is voor de brandschade is niet duidelijk. De politie voert een onderzoek. “Ik heb nu nog maar pas gehoord van de brand”, vertelt de zaakvoerder uit Gavere. “Voorlopig kan ik dus ook erg weinig zeggen. Ik heb geen idee wie dit zou kunnen geweest zijn.” Door de coronamaatregelen was de bar gesloten en was dus niemand aanwezig tijdens de feiten.