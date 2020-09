Brandje bij dakwerken snel geblust Alexander Haezebrouck

02 september 2020

19u52 0 Kortrijk Op het dak van een rijwoning langs Kapel Ter Bede in Kortrijk ontstond woensdagavond omstreeks 18.30 uur brand. Dat gebeurde tijdens dakwerken. Enkele houten latjes werden vernield, maar de dakwerker kon het vuur zelf snel blussen.

De brandweer rukte massaal uit naar Kapel Ter Bede. Eens ter plaatse bleek het vuur al zo goed als volledig geblust te zijn. Er was een brandje ontstaan tijdens rooffingwerken. Daardoor vatten enkele houten latjes vuur, maar de dakwerker handelde alert en kon het vuur snel blussen. De brandweer controleerde het dak om zeker te zijn dat het vuur later niet zou kunnen heropflakkeren. Door de brand werd Kapel Ter Bede een tijdje afgesloten voor het verkeer. De grote brandweerinterventie in de straat lokte ook veel kijklustigen.