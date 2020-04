Brandje aan opslagplaats van oud bedrijfsgebouw snel onder controle VHS

24 april 2020

21u29 0 Kortrijk Mogelijk tijdens het verdelgen van onkruid is vrijdagnamiddag brand ontstaan aan de buitenkant van een opslagplaats langs de Warande in Heule. De schade bleef beperkt.

Het was iets voor 14.30 toen omwonenden rook zagen opstijgen aan een oud bedrijfsgebouw langs de spoorlijn in Heule. De brandweer snelde ter plaatse en stelde vast dat er brand woedde aan de zijkant van een complex. Daar was vuur aan de buitenzijde van de grote houten deur van een ruimte die gebruikt wordt als opslagplaats. De brand was in een oogwenk onder controle. In het gebouw is er geen schade. Tijdens de interventie was de Warande een tijdlang afgesloten voor het verkeer dat vanuit de Bozestraat kwam.