Brand in kelder van rijwoning Alexander Haezebrouck

17 juni 2020

19u57 0 Kortrijk In een woning langs de Sint-Denijsestraat in Kortrijk brak woensdagmorgen brand uit in de kelder. De bewoners sloegen alarm nadat ze rook vanuit de kelder zagen komen. Niemand raakte gewond.

De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur meteen blussen. Omdat de rook in de kelder bleef hangen, duurde het een tijdje vooraleer het hele huis geventileerd was. De brandweer moest ook tal van materiaal uit de kelder halen om verdere brand te voorkomen. Een kinderwagen was helemaal gesmolten door de hitte. Het gezin van vijf merkte de brand gelukkig zelf op, verwittigde de hulpdiensten en rende naar buiten op straat. Niemand raakte gewond. Door de brand was De Sint-Denijsestraat tussen de Filips van de Elzaslaan en het rondpunt met de R36 zo’n anderhalf uur afgesloten voor het verkeer.