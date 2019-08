Brand in de oude blekerij dan toch niet aangestoken VHS

06 augustus 2019

In tegenstelling tot wat het parket eerst dacht, blijkt de brand in de oude Blekerij, aan de rotonde Euro Shop, dan toch niet aangestoken. Tot die conclusie kwam de branddeskundige na zijn onderzoek. De brand is accidenteel ontstaan, zo leerden zijn vaststellingen, al is niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Het leegstaande gebouw liep bijzonder zware schade op bij het gebouw. Maandag waren er ook nog kleine heropflakkeringen. Op termijn zal het gebouw worden gesloopt. Het stadsbestuur hoopt in het najaar de sloopvergunning te kunnen afleveren.