Brand en inbraakmelding in gesloten Wibra-filiaal blijken loos alarm VHS

11 oktober 2020

09u37 4 Kortrijk Zaterdagavond rukte de brandweer uit naar de vestiging van Wibra, vlakbij de Veemarkt in Kortrijk. Daar was een inbraakalarm en een passant meldde ook brand.

Het was iets over half tien toen om een nog onbekende reden het inbraakalarm van de Wibra-vestiging in de Potterijstraat werd geactiveerd. De winkel is minstens tijdelijk gesloten, nadat de discountketen vorige donderdag de boeken neerlegde. Vlak nadat het inbraakalarm was afgegaan, merkte een passant ook een indringende brandgeur. Prompt werd alarm geslagen. Politie en brandweer snelden ter plaatse maar van inbraak noch brand was er sprake. De brandgeur bleek afkomstig van enkele restaurants in de buurt die vlees grillen op het houtvuur.