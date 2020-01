Brand aan baklijn bij aardappelverwerker Mydibel snel onder controle VHS

15 januari 2020

14u52 10 Kortrijk De brandweerl van Wevelgem, Heule, Zwevegem en Belgiek werden woensdagvoormiddag opgeroepen voor een industriebrand bij het bedrijf Mydibel in Moeskroen. Uiteindelijk bleek het om een klein incident te gaan.

Rond 10 uur werd de brandweer van Moeskroen opgeroepen voor een industriebrand bij Cargill Chocolate Belgium in de Gustave Fachedreef in deelgemeente Luingne. Een kwartier later liep bij de alarmcentrale in Doornik een nieuwe melding binnen, dit keer voor een industriebrand bij het aardappelverwerkend bedrijf Mydibel in Moeskroen, drie kilometer verderop. “Omdat de branden zo snel op elkaar volgden, moesten we hulp inroepen uit andere zones”, zegt luitenant Luc Vandendorpe van de post Moeskroen.

Schade beperkt

De brand bij Mydibel bleek uiteindelijk niet zo erg. “Kleine resten aardappelproduct hadden vuur gevat in een baklijn waar frieten worden gebakken”, weet Vandendorpe. “De bakoven werd uitgeschakeld en we lieten vijfduizend liter hete frituurolie wegstromen in een reservoir. Daarna hebben we de bakoven gevuld met water om elk risico uit te schakelen.”

Ook de brand bij Cargill bleek uiteindelijk nog mee te vallen.