Bradley Wiggins zegt ziek af voor Velofollies, organisatie hoopt hem toch nog te strikken AHK

17 januari 2020

11u43 0 Kortrijk Voormalig Tourwinnaar Sir Bradley Wiggins heeft zich vandaag ziek afgemeld voor Velofollies in Xpo Kortrijk. Normaal stond een Meet & Greet gepland deze middag. “We hopen hem wel nog de komende dagen te strikken”, zegt organisator Pieter Desmet.

Voor vele mensen die speciaal vandaag afzakten op de eerste dag van de fietsbeurs Velofollies om voormalig Tourwinnaar Sir Bradley Wiggins te ontmoeten, is het een domper van formaat. De Brit moest in laatste instantie afzeggen omdat hij ziek is. Hij zou normaal vanmiddag tussen 11 en 12 uur aanwezig zijn in de Xpo in Kortrijk voor een Meet & Greet, maar dat gaat dus niet door. Maar er is nog hoop. “Mijnheer Wiggins is blijkbaar wel in het land”, vertelt organisator Pieter Desmet. “We staan in contact met zijn management en hopen dat hij de komende dagen toch nog eens kan langskomen en dat hij dus snel geneest.” Velofollies is de fietsbeurs voor elke wielerliefhebber met 350 exposanten en dubbel zoveel fietsmerken. Velofollies loopt nog tot en met zondag.