Bouwproject start: Perzik- en Cederlaan tot zomer 2021 deels dicht

30 september 2019

De buurt Nieuw Kortrijk ondergaat zoals bekend een metamorfose met de komst van 311 nieuwe en bijna energieneutrale huizen. Wonen Regio Kortrijk investeert als sociale huisvestingsmaatschappij 60 miljoen euro. De wijk, gebouwd in de jaren 50, voldoet niet meer aan de huidige normen op het vlak van comfort en energiezuinigheid. De firma Artes Depret uit Zeebrugge start op dinsdag 1 oktober de volgende fase van het bouwproject, met het slopen en heropbouwen van woningen in de Perzik- en Cederlaan. De werfzone gaat dicht voor het verkeer (zie kaart). Ook voetgangers en fietsers hebben er geen toegang. De werken duren er tot de zomer in 2021.