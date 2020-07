Bouwcentrum Pottelberg heeft nieuwe troef met zomerbar The Roof Peter Lanssens

23 juli 2020

11u29 0 Kortrijk In het bouwcentrum Pottelberg is sinds kort The Roof open, op het dak van restaurant Ripasso. Een hippe en sfeervolle zomerbar, deels overdekt met een zeil om ook bij minder weer te draaien. “We zijn wel voorzichtig, in tijden van corona”, zegt eigenaar Philippe Despriet (69). “Zo zijn er geen optredens van dj’s meer. We hebben die geschrapt om de mensen op hun stoel te houden.”

Het is zeer aangenaam vertoeven in The Roof, door de unieke ligging op het dak van restaurant Ripasso. Eigenaar Philippe Despriet laat Barbara Bostyn (50) The Roof uitbaten. Je kan cocktails, mocktails, wijnen, bubbels, sterke dranken, frisdranken, tapas, frietjes enzovoort krijgen in de zomerbar, waar een soort chill Ibiza-sfeertje hangt. Al worden er allerlei soorten muziek gedraaid. The Roof zette eerst ook op het uitnodigen van dj’s in zoals dj Smith Davis tijdens het openingsweekend, maar daar zijn ze in de zomerbar ondertussen van afgestapt. “Omdat de mensen dan toch de neiging hebben om te dansen, wat in tijden van corona niet de bedoeling is”, vertelt Philippe Despriet. “Maar niet getreurd, er weerklinkt hier nog altijd zeer goeie en toffe muziek.”

The Roof is corona-proof ingericht met 120 zitplaatsen en 25 bloembakken. Ook interessant: de ruime parking in het bouwcentrum Pottelberg aan de Engelse Wandeling is gratis. En je kan als gezin een bezoekje aan The Roof combineren met vertier, want Philippe Despriet is er ook eigenaar van Bowling Pottelberg, indoorpretpark Woopahoo en trampolinepark Jump. “We pakken vanaf deze week met een actie uit”, zegt Philippe Despriet.

“Terwijl ouders een glas drinken in The Roof, mag één kind van het gezin bijvoorbeeld gratis genieten van een bowling spelletje of een trampoline sessie. Het loont dus ook als gezin zeker de moeite om tot hier te komen en The Roof te bezoeken”, besluit Philippe Despriet. The Roof is toegankelijk via Bowling Pottelberg. De zomerbar is zeven dagen op zeven open: op weekdagen van 16 tot 23 uur en in het weekend tot 1 uur. Reserveren mag, maar is niet verplicht: info@theroof.be of tel. 056/20.33.02. The Roof heeft ook een eigen Facebookpagina: klik hier.