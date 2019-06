Bouw nieuwe woonbuurt De Prinse start begin 2020: “Geen enkel huis zal identiek zijn” Peter Lanssens

12 juni 2019

14u17 6 Kortrijk De wegeniswerken voor De Prinse zijn bezig. De nieuwe verkaveling van vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar Koramic Real Estate komt op de hoek van de Kardinaal- en Keizerstraat in Marke. Begin 2020 start de bouw van zeventien residentiële woningen. Die zijn in de loop van 2021 instapklaar. Op termijn komen er zo’n 50 huizen. Er is zondag een infomoment in het D-hotel.

De woningen zijn ontworpen en getekend door Bureau Goddeeris Architecten. “We spelen met volumes en niveauverschillen, in een strak en modern architecturaal concept”, zegt Piet Goddeeris. “Wat voor harmonie zorgt, maar tegelijk ook voor een contrast tussen de huizen. Geen enkele woning is identiek. Er zit telkens een verschil in indeling, vormgeving en beleving”, aldus de architect.

Buitenkans

Dat de woningen in de Kortrijkse rand worden opgetrokken, is een troef. “Er zijn veel mensen op zoek naar een comfortabel, ruim en betaalbaar huis in eigen streek, niet ver van het centrum van Kortrijk”, zegt Annick Geldhof van Koramic Real Estate. “Deze verkaveling is een buitenkans.” De Prinse ligt dicht bij winkels en scholen, heeft via de N43 een verbinding naar het centrum van Kortrijk, ligt via de verbrede Kardinaalstraat dicht bij de autosnelwegen E403 en E17 en ligt op wandel- en fietsafstand van het dorpscentrum van Marke.

Preshoekbos

Je kan via een nieuw aangelegd pad ook makkelijk naar het Preshoekbos. “De naam De Prinse is geïnspireerd op die van het nabijgelegen kruispunt De Prinse, dat op zijn beurt naar een oude herberg is genoemd”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). Wie kennis met het project wil maken, is op zondag 16 juni tussen 10 en 12 uur welkom in het D-hotel in de Abdijmolenweg 1 in Marke om er te ontdekken hoe de woningen er zullen uitzien en er te informeren naar de prijzen. Inschrijven: info@deprinse.be.