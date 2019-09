Bouw nieuwe Delhaize Sint-Rochus loopt vertraging op: opening pas in februari Peter Lanssens

12 september 2019

15u24 2 Kortrijk Delhaize Sint-Rochus, sinds 1967 open in de Loofstraat in de Doorniksewijk, is sinds begin dit jaar dicht. De oudste en drukste vestiging in onze regio van de supermarktketen is gesloopt om plaats vrij te maken voor een nieuwe hypermoderne Delhaize. De bedoeling was eerst om tijdens de eindejaarsperiode te openen, maar die timing wordt niet gehaald. Het wordt februari.

De arbeiders zijn momenteel nog volop aan de ondergrondse parking bezig. Er is dus nog heel wat werk te doen. “Je kan nooit exact inschatten wanneer een werf van deze schaal klaar is”, reageert Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize in ons land. “Verschillende elementen hebben ertoe geleid dat we twee maanden vertraging oplopen en dat de winkel pas in februari 2020 zal opengaan. Dan zullen de inwoners van Kortrijk wel de meest moderne Delhaize-supermarkt van België hebben”, benadrukt Roel Dekelver. Nog wat langer geduld dus.