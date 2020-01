Bouw Libanees eetatelier start eind februari: “Door wereldtopper ontworpen” Fanny Leenknecht opent in oktober haar nieuwe zaak op Overleie Peter Lanssens

16 januari 2020

17u28 0 Kortrijk Het dossier voor een langverwacht Libanees eetatelier op Overleie is af. De inrichting vat eind februari aan. Fanny Leenknecht (33) serveert aan het Sint-Amandsplein vanaf oktober onder meer sabich met gegrilde aubergine. “Ik gaf veel op om deze droom waar te kunnen maken. Ik sta te popelen om in het nieuwe gebouw te wonen en te werken. Iedereen zal welkom zijn in de Fanny’s.”

Veel Kortrijkzanen dragen Fanny Leenknecht een warm hart toe. Ze zakten graag naar haar populaire koffiebar Fanny’s in de Diksmuidekaai af, die open was tot eind juni 2018. De onderneemster is nu klaar voor een nieuwe uitdaging: een Libanees eetatelier in haar huis op de hoek van het Sint-Amandsplein en de Sint-Amandslaan. De verwachtingen zijn hooggespannen. De Portugees Manuel Aires Matteus, een internationale toparchitect, tekende het ontwerp voor een elegante renovatie uit. Fanny Leenknecht bezocht Libanese restaurants tot in Parijs en verder, om zich klaar te stomen. “De Libanese keuken is eenvoudig, maar er zitten telkens andere kruiden in”, zegt ze. “Dat maakt het zo lekker. Een voorbeeld is traaggegaarde kip met soort een kruidenpasta in.”

Het wordt hier heel gezellig. Ik wil vrolijkheid in mijn zaak brengen, liefde geven en mensen bij elkaar brengen. Zaakvoerster Fanny Leenknecht

Ontbijten

“Sabich is een andere topper: een pitabroodje met onder meer gefrituurde aubergine, hardgekookt ei, hummus en tahini in. Ik zal experimenteren in mijn eetatelier. Het wordt een nieuwe manier van voedsel beleven. Geserveerd op bakpapier, met daaronder een goudkleurige taarthouder. Het wordt hier heel gezellig. Ik wil vrolijkheid in mijn zaak brengen, liefde geven en mensen bij elkaar brengen. Er zal ook een take-away zijn. En ik ben van plan om met maaltijdbezorger Deliveroo samen te werken. Verder heel belangrijk: er zal koffie zijn. Want koffie blijft het belangrijkste in mijn leven. Ik ben van plan om met flexibele openingsuren te werken. Als ik open ben, is het sowieso de bedoeling om altijd een hele dag open te zijn. Zo zal je ook Libanees kunnen ontbijten. Het pand is er ideaal voor. Want je hebt hier bij mooi weer van ’s morgens tot ’s avonds zon. Er komt ook een terras.”

We willen dat Fanny haar zaak tegen oktober kan openen. Die timing is perfect, want net dan palmt de topbeurs Biënnale Interieur Kortrijk in. Mooi meegenomen om het project op die manier nóg meer te promoten. Thomas Allaert van Kortrijk Heritage

Kortrijk Heritage

Een Portugese wereldtopper als ontwerper strikken. Je moet het maar doen. Toch is het een haalbare kaart voor Fanny Leenknecht omdat haar investering ondersteund wordt door Kortrijk Heritage. Die privéstichting strijdt voor meer architecturale kwaliteit in Kortrijk. “Manuel Aires Matteus doet het gratis”, zegt Thomas Allaert van Kortrijk Heritage. “Omdat hij gelooft in ons idee om moderne architectuur te bevorderen.”

Biënnale Interieur

Kortrijk Heritage vond stevige commerciële partners, om mee hun schouders onder het project te steken. Het zijn de bedrijven Wienerberger, Van Marcke, Stoopen en Meeûs, Wever & Ducré, Allaert Aluminium, AGC Glass, Electro David, Jo Decor, Miles Per Hour en Climawest. “Bijna allemaal Kortrijkse bedrijven, waardoor de betrokkenheid en impact nog groter is”, zegt Thomas Allaert. “Ze doen mee omdat ze met zo’n wereldtopper als architect allemaal ook extra in de kijker staan. Er komt binnen zo’n vier weken een stelling aan het hoekhuis op Overleie. Aan die stelling komt een doek. Met afbeeldingen van hoe het er uit zal zien en de namen van alle bedrijven op. De bedrijven denken ook zelf na over hoe ze het project kunnen uitspelen. Zo plaatst Wever & Ducré hun designlampen graag in hippe adresjes, zoals ook in Safari Studios van elektrorockband Goose. Want het straalt op hun uitstekende reputatie af. We willen Fanny haar zaak tegen oktober openen. Die timing is perfect, want net dan palmt de topbeurs Biënnale Interieur Kortrijk in. Mooi meegenomen om het project nog meer te promoten.”

Extra sponsors

Er worden nog extra sponsors gezocht. “Voor bijvoorbeeld een keuken of stereo, alle voorstellen zijn welkom”, zegt Thomas Allaert. Wie wil volgen, kan dat op de Instagrampagina van Kortrijk Heritage. De privéstichting wil driejaarlijks een gelijkaardig project afronden. De Portugese topper Manuel Aires Matteus zal straks de fakkel aan een andere wereldtopper doorgeven. “We ondersteunen dit project”, zegt schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester). “Want het is zo uitzonderlijk. Een toekomstvisie zoals van Kortrijk Heritage, daar zou elke stad ter wereld blij mee zijn.”