Bouw Libanees eetatelier gestart: “Fanny legt er haar romantische ziel in” Nieuwe zaak aan Sint-Amandsplein op Overleie opent in oktober de deuren Peter Lanssens

20 februari 2020

17u06 0 Kortrijk Plechtig moment donderdagmiddag op Overleie. Waar symbolisch de eerste steen voor een Libanees eetatelier in een hoekhuis aan het Sint-Amandsplein gelegd is. Het Libanees eetatelier, waar nog een naam voor gezocht wordt, opent de deuren in oktober. “Ik ben zeer happy. Het voelt alsof ik een loterij gewonnen heb”, zegt zaakvoerster en onderneemster Fanny Leenknecht (33).

Fanny Leenknecht staat te popelen om haar comeback te maken. De Kortrijkzanen waren dol op haar koffiebar Fanny’s, die tot eind juni 2018 open was in de Diksmuidekaai. Haar volgende project is een unicum voor Kortrijk: een Libanees eetatelier in haar huis op de hoek van het Sint-Amandsplein en de Sint-Amandslaan. De Portugees Manuel Aires Matteus zakte donderdagmiddag speciaal naar Overleie af. De internationale toparchitect tekende gratis het ontwerp voor de renovatie. De Portugees liet zich overtuigen door Kortrijk Heritage. Dat is een private stichting die voor meer architecturale kwaliteit in Kortrijk strijdt. “De uitdaging om het met zo weinig mogelijk middelen zo prachtig mogelijk te maken, spreekt me aan”, vertelt Manuel Aires Matteus. “We gaan er iets speciaals van maken. Het wordt een pand met veel persoonlijkheid. Het interieur zal tegelijk neutraal zijn. Zodat Fanny er, wat de aankleding betreft, zelf haar romantische ziel in kan leggen”, aldus Manuel Aires Matteus.

Commerciële partners

De investering wordt ondersteund door Kortrijk Heritage. De private stichting slaagde er in om een pak commerciële partners mee in het bad te trekken. Om hun schouders mee onder het project te steken. Die partners zijn Adins-van Looveren architecten, Allaert Aluminium, Bosschaert, Climawest, Designregio Kortrijk, Duotecno, Electro David, Gerald Van Rafelghem fotografie, Goldman, Jo Decor, Lamett, Miles Per Hour, Much more than a Window, Studio Nomad, Otiima, Publius Advocaten, Puntgaaf, stad Kortrijk, Stoopen & Meeûs, Stuca Project, TK Architecten, Van Marcke, Wever & Ducré, Wienerberger en Yannick Hannaert. Op het vlak van meubilair gaat Fanny Leenknecht in zee met Objet Trouvé van Liesbet Lampo en Géraldine Vanheuverzwyn. “Ze hebben onder meer meubilair in Braziliaanse en Japanse sferen, heel mooi”, vertelt Fanny.

Biënnale Interieur

Er hangt een doek aan het hoekhuis, nu de werken starten. Met alle deelnemende bedrijven op en een schets, die een tipje van de sluier oplicht hoe het er uit zal zien. Het Libanees eetatelier opent tegen oktober de deuren. Een bewuste timing, want dan brengt topbeurs Biënnale Interieur tienduizenden bezoekers naar Kortrijk. Die zullen graag ontdekken hoe het ontwerp van de Portugese toparchitect in realiteit is omgezet. En wat de Libanese keuken nu precies inhoudt. Fanny Leenknecht stak tot in Parijs haar licht in Libanese restaurants op.

Traag gegaarde kip

“Ik zal om een voorbeeld van een gerechtje te geven traag gegaarde kip serveren, met een geheim sausje”, vertelt Fanny. “Warm vlees, in een bedje van koude hummus. Om uit de hand te eten. Niet standaard van smaak, maar superlekker. Het wordt ‘amazing’. Ik kijk er echt naar uit”, aldus Fanny. Alle verdere details volgen tegen oktober. Tot slot: Fanny zoekt nog een naam voor het Libanees eetatelier. Suggesties: fanny.leenknecht@hotmail.com.