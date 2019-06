Bouw café Hermana op Vlasmarkt hervat na Sinksen: “Pand wordt beter geïsoleerd, tegen geluidsoverlast” Peter Lanssens

04 juni 2019

16u51 3 Kortrijk De bouw van café Hermana op de Vlasmarkt hervat kort na de Sinksenfeesten. De werken liggen sinds februari stil nadat de voorgevel illegaal gesloopt werd. De stad kent nu een regularisatievergunning toe. “Voorwaarde is wel dat er maatregelen tegen geluidsoverlast genomen worden”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester).

De voorgevel van café Hermana, vroeger bekend als Vera, was sinds 2011 gestut. Er waren problemen met de stabiliteit. De stellingen voor de gevel werden de voorbije jaren door de uitbaatsters tot een kunstwerk omgevormd door ze te bekleden met golfplaten en te versieren met plantjes, lampionnen en lichtjes. Het was de meest gefotografeerde cafégevel van Kortrijk. De voorgevel ging begin dit jaar tegen de vlakte tijdens werken om café Hermana te vernieuwen, omdat de gevel in een nog slechtere staat was dan gedacht. De sloop van de gevel, niet voorzien in de vergunning, gebeurde wel illegaal. De politie liet daarop de werken staken. Het stadsbestuur kent nu na het indienen van een regularisatiedossier door de bouwheer en eigenaar, brouwerij Verhaeghe uit Vichte, een nieuwe vergunning toe, waardoor de werken na de Sinksenfeesten kunnen hervatten.

De horecafunctie op de site van café Hermana blijft. En wordt zelfs uitgebreid over beide percelen daar, alsook op de bovenverdieping van de nieuwbouw. Schepen Wout Maddens

Klachten

Er zijn strenge voorwaarden aan de vergunning gekoppeld om geluidsoverlast tegen te gaan. Flatbewoners op de Vlasmarkt hadden daar eerder klachten over. Het café was vroeger dan ook niet goed geïsoleerd. Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) greep in 2018 na de zoveelste klacht in door van midden augustus tot september muziek te verbieden in café Hermana. “De horecafunctie op de site van café Hermana blijft en wordt uitgebreid over beide percelen, alsook op de bovenverdieping”, zegt schepen Maddens.

Akoestische isolatie

“Om geluidsoverlast voor omliggende woningen te beperken, krijgt het nieuwe café een toegang met een sas- en inkomdeur, voorzien van een zelfsluitend systeem. De gemene muren en de volledige buitenschil krijgen akoestische isolatie, waardoor je een box-in-boxprincipe toepast. Het dak krijgt verder gesloten lichtkoepels, zonder opendraaiende delen dus. En de nieuwe geluidsinstallatie in het café dient perfect opgesteld te worden om geluidsoverlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. Nog een andere voorwaarde is dat de luchtafvoer van de rokersruimte in orde moet zijn, om ook geurhinder aan naburige panden uit te sluiten”, aldus schepen Wout Maddens.

We pakken tijdens de Sinksenfeesten komend weekend met een mobiele bar op de Vlasmarkt uit. Uitbaatsters Stefanie en Ella Verhue

Mobiele bar

Het nieuwe café opent wellicht in het najaar. Uitbaatsters Stefanie en Ella Verhue, twee zussen, zitten in afwachting niet stil. “Het nieuwe café is er nog niet, maar we pakken komend weekend tijdens de Sinksenfeesten wel uit met een mobiele bar op de Vlasmarkt”, vertellen ze. “Die maakten we helemaal zelf. We vernamen ondertussen ook het goeie nieuws van brouwer Karl Verhaeghe, dat de bouw van het nieuwe café na de Sinksenfeesten start.”