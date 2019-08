Bordercollie sterft door vergiftiging in Rollegem: “Andere hond treurt hele dag en doet niks meer” Alexander Haezebrouck

28 augustus 2019

18u57 0 Kortrijk De bordercollie van Chris Verstappen (55) uit Rollegem stierf eerder deze maand nadat hij vergif had binnengekregen. De man verwittigde de politie. De wijkagent is ondertussen begaan met de zaak. “Op de duur verdenk je iedereen”, zegt Chris.

“Na een avondwandeling in Rollegem vertoonde Piraat (5) plots symptomen van vergiftiging”, vertelt Chris Verstappen (55) uit Rollegem. “Er kwam plots schuim uit zijn mond en zijn haren werden plots geel in plaats.” Bij de dierenarts kwam alle hulp voor Piraat te laat. “Er is geen autopsie uitgevoerd, ik kon het niet over mijn hart krijgen. Maar het ging overduidelijk om vergiftiging. Ik vermoed dat Piraat het gif vond toen we gingen wandelen in een doodlopende straat in Rollegem op een stuk landbouwgrond. Die grond wordt gebruikt door jagers. Ze hebben me eerder al aangesproken en gezegd dat ze helemaal niet willen dat ik daar met mijn hond ga wandelen. Eén keer was de discussie erg hevig. Het zet me toch aan het denken.” Chris heeft ondertussen de politie verwittigd. De wijkagent is bezig met de zaak. “Ik doe ook een oproep via sociale media in de hoop dat de dader eerlijk is. Ik heb nog een andere bordercollie, Lucky. De avond toen Piraat ziek werd, kwam Lucky aan haar ruiken. Daarna stoof ze meteen weg. Sindsdien treurt Lucky hele dagen om Piraat. Ze doet niets meer.”

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat honden en katten vergiftigd worden in Rollegem. Onlangs nog stierven er zo drie katten. “Een jaar geleden was er het incident met gehaktballen waarin gif verwerkt zat. Dat werd gegooid naar windhonden.” De windhonden overleefden het gif wonderwel. “Ik hoop alleszins dat deze gifactie niet tegen mij persoonlijk is gericht. Bordercollies zijn vriendelijke honden en blaffen niet veel.” Piraat is ondertussen gecremeerd, nadat hij een waardig afscheid kreeg.