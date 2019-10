Boorwerken door De Watergroep in Gentsesteenweg Joyce Mesdag

06 oktober 2019

Van maandag 7 oktober tot en met vrijdag 18 oktober 2019 werkt de firma Vereecke NV uit Harelbeke in de Gentsesteenweg. Het betreft een gestuurde boring in opdracht van de Watergroep. De werken situeren zich in de Gentsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Ringlaan en nemen het volledige rijvak richting Kortrijk Centrum in beslag. Verkeer in beide richtingen blijft mogelijk. De voorsorteerstrook richting Harelbeke wordt gedurende deze periode gebruikt voor het verkeer richting Kortrijk Centrum