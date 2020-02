Boomconsulent onderzoekt populieren: “Twee bomen staan niet helemaal stabiel” Buurtbewoners Markebekepad ongerust over komst storm Ellen Peter Lanssens

21 februari 2020

14u39 6 Kortrijk Boomconsulent Dirk Berteyn trok vrijdagochtend naar Marke op vraag van de stad Kortrijk, nadat tijdens de stormen Ciara en Dennis metershoge populieren omwaaiden. De boomconsulent onderzocht acht bomen langs de Markebeek. “Twee van de bomen zijn niet helemaal stabiel, maar er is geen gevaar”, zegt hij.

Dirk Berteyn koos er vrijdag niet lukraak acht populieren uit, langs het Markebekepad en ter hoogte van de Druartstraat. Hij pikte ze bewust uit. “Het zijn net die bomen die schuin in de richting van de Druartstraat staan en dus op huizen kunnen vallen, als ze het begeven”, zegt de boomconsulent. “De andere bomen staan schuin in de richting van een weide en zijn geen probleem.”

Tot 33,2 meter hoog

De populieren werden in 1951 geplant, door boer Holvoet zaliger. De hoogste is 33,2 meter hoog. Een heel gevaarte dus, als er eentje naar beneden komt. Dat gebeurde ook tijdens stormen Dennis en Ciara. Twee mastodonten begaven het toen en veroorzaakten schade aan twee achtertuinen. Gelukkig passeerden er net geen voetgangers of fietsers op het Marbekepad. De stad Kortrijk neemt geen risico, nu er dit weekend weer stormachtig weer op til is. Dus laten ze Dirk Berteyn trekproeven uitvoeren. Door een tractor met een lier met een kracht van 1.200 kilogram aan een boom te laten trekken en zo sterke windstoten na te bootsen wordt de stabiliteit van de bomen getest. Een hellingsmeter onderaan de stam stelt vast in welke mate de boom kantelt en ziet hoe sterk de kluit van de boom in de grond verankerd zit. “Bij twee bomen stellen we bij een kracht van 1.200 kilogram een kanteling van 0,25 graden vast. Die 0,25 graden is om het kort uit te leggen alarmerend. Het is een indicatie dat die twee populieren een risico vormen tijdens stormweer. Maar de buurtbewoners hoeven zich geen zorgen te maken. Want indien nodig, komt er zaterdagochtend een ploeg langs om in eerste instantie alle takken van die twee populieren weg te doen, waarbij als het ware enkel de stam nog overblijft. Zodat de bomen geen wind meer vangen en ze dus niet meer kunnen omwaaien.”

Ongerustheid

De buurtbewoners en vele passanten op het Markebekepad zullen het graag lezen. Want de ongerustheid is groot na de ravage tijdens Ciara en Dennis. “We vinden die populieren heel mooi, zeker als ze in volle bloei staan”, zeggen Riquette De Jode en Patrick Delbecque uit de Druartstraat. “Maar het kan niet dat de stad die bomen de voorbije jaren nooit liet onderzoeken. Want het is lang niet de eerste keer dat er hier een populier omwaait. Dat gebeurde de voorbije jaren ook al een paar keer. We wonen hier al 38 jaar, dus we kunnen het weten. Hopelijk raakt het nu opgelost. Want sommige omwonenden waren tot tranen toe bewogen, na wat er gebeurd is tijdens de stormen. Ze durven niet meer achteraan hun woning te slapen uit schrik dat er weer eentje omwaait.”