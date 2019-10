Boom in Doorniksewijk in Kortrijk aangetast door schimmelziekte, die ook schadelijk is voor mensen Peter Lanssens

08 oktober 2019

18u02 1 Kortrijk Een boom in Parc Saint-Georges in de Doorniksewijk is door de schimmelziekte roetschors aangetast. Die kan schadelijk zijn voor de mens. De boom zomaar rooien en verhakselen kan niet. Want dan verspreiden de sporen zich in de lucht, wat bij inademing kan leiden tot een ontsteking van het longweefsel.

Boomconsulent Dirk Berteyn uit Heule stelde de schimmelziekte in mei al vast. Voorlopig gebeurt er niets met de zieke boom op privaat terrein in Parc Saint-Georges. Er wordt eerst bekeken wat de beste manier is om de boom te verwijderen. Er staat trouwens mogelijk ook een aangetaste boom in park Nolf in de Loofstraat. Dat zal pas volgende lente met zekerheid kunnen vastgesteld worden. “Ik bespreek het met de betrokken diensten van de Vlaamse overheid”, zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). “Omdat ik vind dat er een Vlaams kader moet komen, waarna een uitzendbrief naar alle steden en gemeenten kan vertrekken, waarin duidelijk staat hoe je het best aangetaste bomen wegneemt. Zieke bomen verhakselen is uitgesloten. Anders verspreiden de sporen zich. Je kan het een beetje vergelijken met asbest. De boom voorzichtig wegnemen en in een verbrandingsoven aan een hoge temperatuur laten opbranden, is een mogelijkheid. Ik bespreek het ook met de afvalintercommunale Imog en ik overleg nu donderdag met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.”

Tot dertig bomen?

Misschien is Diest een goed voorbeeld. Daar liet de Vlaamse Milieumaatschappij eind juli twee door roetschors aangetaste esdoorns in het Cerckelpark weghalen door een gespecialiseerde firma, die de bomen voorzichtig omzaagde. De brandweer zorgde voor een waterscherm, waardoor er geen schimmelsporen ontsnapten. De bomen werden ter plaatse voorzichtig in stukken gezaagd en in een luchtdichte container van de civiele bescherming naar een verbrandingsinstallatie gebracht. Volgens boomconsulent Dirk Berteyn gaat het in onze regio mogelijk over dertig bomen, die door roetschors aangetast zijn. Omdat hij vreest dat de schimmelziekte zich snel kan verspreiden, stuurde hij ook een brief naar West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé, met de vraag om mee een plan van aanpak uit te rollen. De diensten van de gouverneur bekijken het.