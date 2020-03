Bomvolle kerk neemt afscheid van monument Bert Dewilde Alexander Haezebrouck

16u08 0 Kortrijk Een bomvolle Onze-Lieve-Vrouwekerk nam vrijdagmorgen afscheid van Kortrijk cultuurmonument Bert Dewilde (95). Hij was de stichter van het nationaal vlas-, kant- en linnenmuseum.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk was volledig ingenomen voor de uitvaart van Bert Dewilde. Ook zo goed als het volledige stadsbestuur tekende present. Bert Dewilde groeide uit tot een Kortrijk cultuurmonument nadat in 1982 het Nationaal Vlasmuseum in de Etienne Sabbelaan werd ingehuldigd. Het werd het levenswerk van Bert Dewilde. Hij ontving er in 1999 zelfs George Bush sr, de gewezen en ondertussen overleden president van de USA. Het Vlasmuseum kreeg in 2014 een nieuwe toekomst, in museum Texture aan de Noordbrug. Bert Dewilde had het er bijzonder moeilijk mee dat het Vlasmuseum uit de hoeve verdween.

Sinksenfeesten

De invloed van Dewilde ging verder dan de vlassector alleen. Dewilde was grondlegger van de Sinksenfeesten. Hij was verder stoetenbouwer en organisator van openluchtspelen, hij schreef het Manten- en Kallespel, ontwierp de Stijn Streuvelsroute en bedacht de West-Vlaamse Textieldagen. Bert Dewilde ontving in 1993 de Groeningeprijs, voor de wijze waarop hij cultuur op het niveau van de brede bevolking bracht. In 1998 verkoos de Krant van West-Vlaanderen hem tot West-Vlaming van het jaar, voor cultuur. Hij kreeg de Gouden Pluim voor zijn auteurswerk. Zo was hij auteur van Gids voor Groot-Kortrijk in 1982, 20 eeuwen vlas in Vlaanderen in 1983 en Kortriks vo begunders en kenders in 2012. Dewilde ontving verder enkele Europese prijzen voor het stichten van het Vlasmuseum.