Boete en rijverbod voor cafébaas na botsing onder invloed LSI

09 januari 2020

14u38

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 30-jarige cafébaas uit Kortrijk is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 1.600 euro en een rijverbod van 45 dagen.

Op 19 april 2019 botste Kristof P. tijdens de nachtelijke uurtjes in de Tarwelaan in Kortrijk tegen twee geparkeerde voertuigen. Wellicht viel hij in slaap. Een ademtest maakte duidelijk dat hij zo’n 1,5 promille alcohol in het bloed had. Voor P. was dit niet voor het eerst. Hij liep al twee eerdere veroordelingen voor alcoholintoxicatie op. Het ongeval maakte op P. heel wat indruk. Hij schreef zich ondertussen in voor een opleiding tot vrijwillig brandweerman. Vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen, zal hij moeten slagen voor medische en psychologische proeven.