Boete en rijverbod voor botsing aan café voor student LSI

12 september 2019

16u08

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 21-jarige kotstudent uit Alveringem is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 800 euro en een rijverbod van 15 dagen.

Op 21 september 2018 knalde Thibaut D. aan café ’t Kanon langs de Doorniksesteenweg in Kortrijk met zijn auto tegen een verkeerslicht. Dat gebeurde na een hoogoplopende ruzie met zijn vriendin. D. stapte uit en doolde wat rond in de stad. Een uur later kon hij aan het kot van zijn zus gevonden worden. Hij bleek ruim 1,3 promille alcohol in het bloed te hebben. “Een dwaasheid”, zo omschreef zijn advocaat het ongeval. Het kostte hem al zo’n 16.000 euro schade aan voertuig en het verkeerslicht. De politierechter oordeelde dat de botsing geen ongeval maar een opzettelijke aanrijding was. Daardoor ontsnapte D. wel aan een veroordeling voor vluchtmisdrijf. Vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch rij-examen.