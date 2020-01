Boerderijstraat wordt even eenrichtingsstraat: “Voor herstellingswerken aan verkeerslichten” Peter Lanssens

20 januari 2020

De firma VSE uit Aalter werkt van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 januari in de Boerderijstraat. “Het betreft herstellingswerken aan de verkeerslichten, op de hoek van de Boerderijstraat en de Doorniksewijk”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Om op een veilige manier te kunnen werken, is er deze week vanaf dinsdag eenrichtingsverkeer in de Boerderijstraat. De enkele richting is op een strook tussen de Doorniksewijk en het Volksplein naar het Volksplein toe van kracht. Verkeer in de andere richting volgt een korte omleiding via het Volksplein, de Sint-Rochuslaan en de Doorniksewijk.