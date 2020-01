Boek belicht vakantiedorp Ten Bel op Tenerife: “Op zoek naar bronzen beeld van stichter” Peter Lanssens

08u10 0 Kortrijk Guy Devos (67) stelt ‘De geschiedenis van Ten Bel’ voor. De beroepsbrandweerman op rust schreef het nieuwe e-boek samen met Erik Van den Storme. Het historisch correct boek vertelt over de opkomst en teloorgang van Ten Bel. Het vakantiedorp Tenerife België, 45 hectare groot bij vissersdorp Las Galletas, was tot in de jaren ’90 erg populair. Het verloederde daarna.

“Eén van de motieven voor het boek is de zoektocht naar de bronzen buste van Michel Huygen (de stichter van Ten Bel, red.)”, zegt Guy Devos. De Kortrijkzaan trekt al zo’n 35 jaar naar het grootste van de Canarische Eilanden. Hij heeft een flat in het vissersdorpje Tajao. Waar hij sinds zijn pensioen in 2012 jaarlijks van november tot april verblijft. “Ik had het bronzen beeld graag laten terugzetten op de plaats waar het hoort: de Plaza Jhon Huygen in Las Galletas. We hebben er bij iedereen die Ten Bel van dichtbij meemaakte naar gevraagd. Nergens kreeg ik het juiste antwoord. Wellicht is het beeld gestolen. Als het is omgesmolten voor de waarde van het brons, zijn we Señor Michel voorgoed kwijt. Maar misschien komt er door het boek toch nog een seintje uit de goede richting.”

We hebben tientallen personen geïnterviewd die van dichtbij Ten Bel hebben zien groeien: van portier tot directielid en van ontwerper tot bouwer. Er ging twee jaar research aan vooraf, om alles transparant te kunnen schrijven. Auteur Guy Devos

Research

Familiedomein Ten Bel ontving destijds honderdduizenden vakantiegangers uit Centraal- en Noord-Europa. “We hebben tientallen personen geïnterviewd die van dichtbij Ten Bel hebben zien groeien: van portier tot directielid en van ontwerper tot bouwer. Er ging twee jaar research aan vooraf, om alles transparant te kunnen schrijven. Het boek is zowel onthutsend als ontroerend en is bij momenten ook hilarisch en humoristisch. De reden van de teloorgang, het verhaal van vader en zoon Huygen, wat er met het kapitaal en de aandelen gebeurde, het komt allemaal in het boek aan bod. Veel vragen krijgen er een antwoord in”, aldus Guy Devos.

Het e-book kost 12,95 euro en is te downloaden op de site www.tenerifeconnect.be/shop. Guy Devos beheert verder Tenerife voor Nederlandstaligen, een Facebookgroep met ruim 26.000 leden. Hij is ook redacteur bij TNT, een Nederlandstalig magazine dat op Tenerife maandelijks gratis wordt verspreid: www.tnttenerife.com.