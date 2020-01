Boegbeeld voor dovensport Boudewijn De Roose overleden Joyce Mesdag

27 januari 2020

15u43 0 Kortrijk Boudewijn De Roose (85) uit Kortrijk is overleden. Boudewijn was zelf slechthorend, en hij heeft zich tientallen jaren ingezet voor zijn slechthorende en dove medemens.

Zo was hij tussen 1971 en 1991 voorzitter van de Kortrijkse dovensportvereniging De Haerneclub, een club die door zijn intussen overleden schoonbroer Girard Germonprez werd opgericht in 1960. Voor vele doven is De Haerneclub niet louter een sportclub, maar is het een club die hen vooral sociaal contact bezorgt.

“Dankzij zijn toedoen hebben we een eigen lokaal verkregen via een brouwer in Heule”, zegt Marc Van Iseghem, secretaris van De Haerne. “Hij zette zich niet alleen in voor onze club, hij was ook actief binnen de overkoepelende Dovensportfederatie en bij Internationale Dovensport. Hij was voorzitter van Doven Senioren Vlaanderen en tegelijk ook secretaris van de seniorenafdeling van onze club De Haerne. Boudewijn had vele kwaliteiten. Met hem verliezen we een persoonlijkheid, een figuur die beslissingen durfde nemen. Hij maakte er zijn levenswerk van om de doven te helpen en hen uit hun isolement te halen, dankzij activiteiten met De Haerne. We zullen hem missen in ons midden.”

Ook Lucien De Bels van Somival, een sportclub voor mensen met een beperking, heeft enkel mooie woorden voor Boudewijn. “Boudewijn was de spreekbuis voor de dovenwereld. Hij heeft steeds gevochten voor de autonomie van de dovensport. Hij was lid van het Somival Beschermcomité, als vertegenwoordiger van de dovensport. Ik heb heel goede herinneringen aan onze samenwerking.”

In 2016 kreeg Boudewijn nog een medaille van de Orde Leopold II voor zijn grote verdiensten en inzet voor de dovensport. Hij wordt in intieme kring begraven, De Haerne zal later nog een afscheidsmoment organiseren.