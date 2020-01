Boefjes Lab9: één minderjarige geplaatst in Everberg, de anderen weer vrij VHS

24 januari 2020

17u30 0 Kortrijk Twee van de vier jonge boefjes die woensdagmorgen in een oogwenk acht iPhones en zes MacBooks pikten uit de winkel Lab9 in Kortrijk, zijn weer op vrije voeten. Een derde minderjarige werd geplaatst in de gesloten instelling van Everberg. De vierde, die net meerderjarig is, werd donderdag al aangehouden.

Het viertal stapte woensdag net voor de middag in de Lange Steenstraat de gespecialiseerde winkel Lab9 binnen. Ze rukten tal van uitgestalde iPhones en MacBooks uit de beveiliging en zetten het op een lopen. Dat was buiten assistent-manager Nicolas Therssen (23) gerekend. Die achtervolgde de piepjonge boefjes en hield tegelijkertijd telefonisch de politie op de hoogte. De daders sprongen in de Sint-Jorisstraat in hun vluchtwagen en scheurden weg, achterna gezeten door de politie. Die werd onderweg bekogeld met laptops, die door de boefjes door het raam werden gegooid. Uiteindelijk konden de gangsters worden klemgereden in de Morinnestraat. Een deel van de buit lag nog in hun wagen.

Zelfde daders als in Roeselare?

De vier opgepakte daders van Roemeense origine beweerden dat ze allen minderjarig waren. Een botscan wees uit dat één van hen loog. Hij werd aangehouden. Z’n drie kompanen werden vrijdag voor de jeugdrechter geleid. Eén tiener is intussen geplaatst in de gesloten instelling van Everberg. De twee anderen mochten na verhoor weer beschikken. De roof in Kortrijk vertoont opvallend veel gelijkenissen met wat Apple-specialist Carl Willaert uit Roeselare vorig jaar overkwam. Eind november werd ook hij bestolen, door vier minderjarige Roemenen. Toen die kort na de feiten door de politie op de hielen werden gezeten, gooiden ze een MacBook Pro van om en bij de 3.000 euro zomaar door het raam van hun vluchtwagen. Uiteindelijk konden ook zij worden klemgereden. Ze werden verhoord en daarna weer vrijgelaten.