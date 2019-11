BMW volledig uitgebrand op E17 VHS

23 november 2019

00u55 35 Kortrijk Een hevige brand heeft vrijdagavond een BMW vernield op de E17 in Kortrijk aan het Ei.

Een jong koppel uit Frankrijk reed vrijdag tijdens een avondje uit op de snelweg in Kortrijk. Plots kwam er rook in de wagen, waarna de bestuurder de wagen aan de kant zette. Toen hij de motorkap opende, waren er al felle vlammen aan de motor. Voor het koppel zat er niets anders op dan de hulpdiensten te verwittigen en veilig in de berm te wachten. Bij aankomst van de brandweer stond de wagen al in lichterlaaie. Het vuur was snel onder controle, maar de wagen is wel verloren. Tijdens de interventie waren twee van de drie rijstroken afgesloten in de richting van Gent. Ook op de verbinding tussen het Ei en de E17 was uit voorzorg één rijstrook afgesloten. Gezien het late uur veroorzaakte dat amper verkeershinder.