Blokken op unieke locaties? Keuze zat voor studenten Peter Lanssens

31 mei 2019

11u58 12 Kortrijk De examens naderen. Voor veel studenten is de blokperiode al bezig. Zij kunnen op tal van unieke locaties blokken. Daar is vraag naar omdat samen op een unieke locatie studeren inspirerend kan werken. In Kortrijk is er keuze uit liefst veertien locaties. We geven een overzicht.

In Kortrijk houden de centrale bibliotheek in de Leiestraat, domein De Warande in de Ringlaan, horecazaak The Lab in de Budastraat, centrum Sint-Michiel in de Heilige Geeststraat, museum Texture in de Noordstraat, flexwerkaanbieder Regus in de Dumolinlaan, blok@kerk in de Sint-Elisabethkerk in de Deken Camerlyncklaan, ziekenhuis AZ Groeninge in de Reepkaai, café Pand.A op het Conservatoriumplein en Blok@KVK in het Guldensporenstadion in de Moorseelsestraat ruimte vrij voor blokkende studenten. Zijn verder open: campusrestaurant ’t Obeetje van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) en de campus van UGent in de Graaf Karel de Goedelaan, de campusbibliotheek van de universiteit Kulak in de Etienne Sabbelaan en het Blokkot van de hogeschool Vives in de Doorniksesteenweg. Alle details staan op www.kortrijkstudentenstad.be/aanbod/bloklocaties.

Waregem Business Park

Ook Waregem doet mee. Daar nodigt projectontwikkelaar ION tien studenten uit om tijdens de week van 3 juni te komen blokken in de nieuwbouw in het Waregem Business Park in de Vredestraat. Ze kunnen er gebruik maken van stille ruimtes, bureaus en gratis internet. Er wordt ’s middags een gezonde lunch voorzien. Het aanbod geldt voor studenten in het hoger onderwijs, van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juni, telkens tussen 8 en 19 uur. Wie interesse heeft, stelt zich kandidaat via student@ion.be. Wie mag komen, krijgt een bevestigingsmail.