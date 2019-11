Bloemschikavond met kunstenaars steunt vier goeie doelen Peter Lanssens

19 november 2019

Zonta houdt op woensdag 20 november de dertigste editie van de jaarlijkse kersthappening. De serviceclub met ondernemende vrouwen nodigt Alena Van Belle, Geert Pattyn en Ann Desmet naar de aula van Fortis BNP Paribas op de Waterpoort uit. Die drie bloemkunstenaars maken er prachtige kerststukken. De meesterwerken worden op het einde verloot. De gezellige happening wordt opgeluisterd met poëzie en muziek. Er is aansluitend een receptie met bubbels, hapjes en een dessertje. De avond start om 19.30 uur. De inkom is 20 euro. De opbrengst gaat naar buitengewoon basisonderwijs Futuro en De Sprong, jongerenbegeleidingscentrum Bethanie en vzw OpenDeur. Dat is een platform om anderstaligen de Kortrijkse cultuur en gewoontes te leren. Er zijn nog enkele kaarten voor de kersthappening. Meer info is terug te vinden op de Facebookpagina van Zonta Kortrijk.