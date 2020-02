Bloemistenstraat achter station krijgt twee parkeerplaatsen voor personen met beperking Peter Lanssens

06 februari 2020

11u50 1 Kortrijk Er is nood aan extra parkeerplaatsen voor personen met een beperking achter het station in Kortrijk. “We richten nog deze maand twee bijkomende blauwe parkeerplaatsen in. Ze komen in de Bloemistenstraat, ter hoogte van de huisnummers 2 en 3”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

“Nog dichter bij de achterkant van het station parkeren kan niet. Want het is niet mogelijk om recht tegenover de toegang aan de achterkant van het station, in de Tacklaan, te parkeren. Personen met een beperking en met een parkeerkaart mogen ook om op het even welk tijdstip gratis parkeren op de gele bewonersparkeerplaatsen, dus ook na 19 uur. Hetzelfde geldt voor het parkeren op alle betalende parkeerplaatsen, met uitzondering van parkings achter slagboom. Daar moet er wel betaald worden. Ik wil er verder op wijzen dat er niet te veel groene shop & go (gratis maximum 30 minuten parkeren, sensoren gaan na, red.) plaatsen zijn in de Minister Tacklaan, achter het station. Ze zijn er niet alleen voor klanten van winkels, maar doen ook dienst als ‘kiss & ride’ om reizigers snel af te zetten of op te halen. Ze zijn absoluut nodig. Het is dus niet de bedoeling om die groene parkeerplaatsen te laten innemen door parkeerders die er een hele dag staan”, aldus Axel Weydts.