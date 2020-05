Bloemenzaak Descaplant viert 30-jarig bestaan met vernieuwde winkel Peter Lanssens

16u23 15 Kortrijk Descaplant in de Doorniksewijk 195 in Kortrijk viert het 30-jarig bestaan met een vernieuwde winkel vol uitstraling. Elke klant krijgt deze week een leuke attentie in de bloemenzaak.

Danny Descamps (57) en Gudrun Bekaert (51) begonnen Descaplant in 1990. Ze wonen en ondernemen nog altijd in de Doorniksewijk. De familiale bloemenzaak onderging nu een make-over, met hulp van het Design In Shops project van de stad Kortrijk. De Waalse designer Laurent Gérard tekende een vooruitstrevend interieur uit, gekoppeld aan een nieuwe huisstijl en de slogan ‘Passie en Emotie’. “Het klikte meteen met Laurent Gérard, een strategisch en creatief designer met tonnen ervaring in de retail. Onze renovatie werd een totale rebranding.”

De zaak werd in maart in twee weken tijd gestript en verbouwd. De heropening werd door de coronacrisis wel even uitgesteld. Daar wil Gudrun Bekaert niet de nadruk op leggen: “Want de klanten bleven online, telefonisch en via mail bestellen, we leverden alles aan huis. We namen het heft in eigen handen en putten positiviteit uit de crisis. We hebben al twintig jaar een goed uitgebouwde website. We waren een van de eerste bloemisten in West-Vlaanderen met een eigen site. Onze website is trouwens recent opnieuw vernieuwd. De sterkte van Descaplant is onze service en ons aanbod verse bloemen en planten. Onze bloemenzaak is ook zeven dagen op zeven open.”

Drie medewerkers

“We zijn enkel op zondagnamiddag en op maandagvoormiddag dicht. De passie en de liefde voor het vak blijven centraal staan. De term emotie in onze nieuwe slogan verwijst naar de rol die bloemen bij alle emotionele gebeurtenissen in het leven spelen. Zeg het met bloemen, want bloemen dienen voor alles”, aldus Gudrun Bekaert. Descaplant heeft ook drie voltijdse medewerkers, waaronder de jongste zoon Bernard Descamps. “Hij werkt sinds een jaar mee in de zaak. We gaan hem niet verplichten om later Descaplant over te nemen. We hebben tijd. De toekomst zal het wel uitwijzen”, besluit Gudrun Bekaert. Info: www.descaplant.com.