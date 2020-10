Bloedvoorraden komen door coronacrisis steeds meer onder druk: “Kom doneren, het is echt nodig” Peter Lanssens

12 oktober 2020

08u09 0 Kortrijk De afdeling van het Rode Kruis in Kortrijk roept andermaal op om, ondanks de stijgende coronacijfers, toch bloed te blijven doneren. “Er komen op elke mobiele bloedinzameling tot tweehonderd donoren minder langs dan gewoonlijk”, zegt woordvoerder Rik Vercoutere. “Er zijn nochtans bloedgevers nodig om een comfortabele bloedvoorraad op te bouwen. Als deze trend zich verder zet, zal de bloedvoorraad zwaar onder druk komen te staan. Kom doneren, om aan de vraag van ziekenhuizen te kunnen blijven voldoen.”

De bloedinzamelingen gebeuren in een veilige omgeving. Medewerkers en donoren passen een strikte hand- en hoesthygiëne toe. De donoren houden onderling anderhalve meter afstand. “Er is voor geen enkel respiratoir virus, inclusief corona en de griep, aangetoond dat het via bloed overgedragen wordt”, zegt Rik Vercoutere.

Wie de laatste twee weken ziek is/was of in de familie iemand met Covid-19 heeft, mag wel niet komen doneren. En wie komt doneren, breng geen niet-donoren zoals kinderen mee. Breng zelf een balpen mee om de medische vragenlijst in te vullen. Zo wordt het fysieke contact tussen donoren en medewerkers-vrijwilligers tot een minimum beperkt en verloopt je registratie dus veiliger.

De eerstvolgende mobiele bloedinzamelingen zijn op dinsdag 13 oktober tussen 18 en 21 uur in OC De Vonke in Heule en op dinsdag 20 oktober tussen 18 en 20 uur in OC De Troubadour in Bissegem. Voor beide inzamelingen is nog meer dan vijftig procent van het aantal plaatsen beschikbaar. Reserveren is verplicht: tel. 0800/777.00 of maak een afspraak via https://donorportaal.rodekruis.be.