Blob en Zorro nemen gezinnen met jonge kinderen mee op avontuur in Preshoekbos: “Ga op ontdekking” Peter Lanssens

23 juni 2020

11u00 0 Kortrijk Kortrijk stelt een nieuwe kindvriendelijke wandeltocht voor. Gastheer Blob en eikelmuis Zorro nemen gezinnen mee in en rond het Preshoekbos in Marke. De avontuurlijke luswandeling van 3,3 kilometer zit vol uitdagende spelletjes en natuuropdrachten. De opdrachten zijn uitgewerkt in een speelse folder. De wandeltocht is een leuk en coronaproof uitstapje deze zomer.

De gezinszoektocht start aan het ontmoetingscentrum in de Hellestraat in Marke en slingert zich langs de Markebeek en hoeve Nuytten (ex-kinderboerderij Van Clé, red.) en in en rond het Preshoekbos. De avontuurlijke tocht richt zich op gezinnen met kinderen tussen 7 en 12 jaar. Het Preshoekbos won de voorbije jaren aan natuurwaarde. Met dank aan een krachtenbundeling van Natuur en Bos en de steden Kortrijk en Menen. De komst van een ecotunnel in de Preshoekstraat, onder de autosnelweg E403, is een volgende stap. Een ecotunnel laat groot en klein wild toe om een groene doorgang te nemen, ver weg van de E403. Om zo aanrijdingen door overstekend wild zoals reeën te voorkomen. “Ga op ontdekking, in de vele groengebieden die onze stad rijk is. Deze nieuwe wandeltocht speelt daar op in”, zegt schepen van Natuur Bert Herrewyn (sp.a).

Nog meer avonturen met Blob

‘Op avontuur met Blob in en rond het Preshoekbos’ is een project van de provincie West-Vlaanderen, Stadlandschap Leie en Schelde, Westtoer, Toerisme Leiestreek, het agentschap van de Vlaamse overheid Natuur en Bos en de stad Kortrijk. Je kan met Blob ook elders op avontuur: in Zwevegem, Kuurne, Lendelede, Tiegem, Waregem en in provinciedomeinen Bergelen in Gullegem en Wallemote-Wolvenhof in Izegem.

De Blob-folders zijn gratis te downloaden op www.toerisme-leiestreek.be of www.stadlandschapleieschelde.be/blob. Je kan ook gratis afhalen bij de dienst Toerisme in het Begijnhofpark in Kortrijk, in het OC in Marke of bij het PRNC De Gavers in de Eikenstraat in Harelbeke.