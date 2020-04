Blijven jubilerende Volksfeesten in Kooigem overeind? “Nog geen beslissing” Peter Lanssens

16 april 2020

14u19 0 Kortrijk 18 juli is meer dan ooit een hoogdag voor Kooigem, met zo’n 800 inwoners de kleinste deelgemeente van Kortrijk. Die zaterdag is de 40ste editie van de Volksfeesten gepland. Goed voor honderden bezoekers. Gepast in coronatijden? “Er is nog geen beslissing genomen”, zegt voorzitter Jean-Pierre Duprez.

De ‘Provence van Kortrijk’ overtreft zichzelf met de volgende optredens op de jubilerende Volksfeesten: Stef & Fré, Frans Bauer, Jettie Pallettie, Get Ready en Dynamite. Maar kan het, op 18 juli? Onzekerheid troef, want de omschrijving van de tot eind augustus geschrapte ‘massa-evenementen’ is momenteel nog niet helemaal duidelijk op de Nationale Veiligheidsraad. En wat met de regels rond ‘social distancing’ of het bewaren van minstens anderhalve meter afstand tussen elkaar? “Kooigemplaats is klein. Maar misschien kunnen we dat met hulp van de stad Kortrijk oplossen. Door een systeem uit te werken, waarbij we een maximum aantal mensen toelaten”, zegt Jean-Pierre Duprez. “De feesten zijn de voorbije 40 jaar nog nooit geschrapt.”

Er dreigt een financiële kater. Misschien betekent het wel het einde van de Volksfeesten dan. Maar goed, de gezondheid gaat boven alles. Voorzitter Jean-Pierre Duprez

“Het zou heel jammer zijn mocht net onze 40ste editie wel in het water vallen. Dan dreigt er een financiële kater. We hebben wel een oorlogskas, maar ik ben niet zeker of die zal volstaan. Misschien betekent het wel het einde van de Volksfeesten dan. Maar goed, de gezondheid gaat boven alles. Er is momenteel nog geen beslissing.”

Eerder vandaag raakte bekend dat Kortrijk Drumt geannuleerd is, op 20 juni. Ook al geannuleerd in Kortrijk: de zomerbraderie van 19 tot en met 21 juni en de zomermarktjes op 2 en 9 juli en op 20 en 27 augustus. Kortrijk Koerse gooit de handdoek (nog) niet. De organisatoren van de wielerwedstrijd houden vast aan 21 augustus.