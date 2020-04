Blijf in uw kot en imiteer (wereld)sterren zoals David Bowie, The Rolling Stones en Stromae Peter Lanssens

09 april 2020

Creatief bezig blijven in uw eigen kot, het is een uitdaging. Tattoo-artieste Cindy Frey (44) uit Kortrijk helpt ons een handje. De gewezen rockfotografe daagt iedereen uit om (wereld)sterren te imiteren. De remakes leveren mooie en soms hilarische foto's op met bekende namen zoals Justin Bieber, Michael Jackson en Marilyn Manson als inspiratie. "Ik heb al meer dan 80 inzendingen", vertelt Cindy. De inzendingen worden op de Instagrampagina Lockdown Rockstars gepost.

Cindy Frey bracht midden mei 2019 een foto-expo met kinderen als rocksterren. Haar fotogenieke zoontje Jett (5) gaf toen de aanzet. Deze keer mag jong en oud zich helemaal uitleven, nu we tijdens de coronacrisis in ‘lockdown light’ zitten. “Ik doe dat zelf al jaren, beelden van posters of albums imiteren. Het is gewoon leuk”, vertelt Cindy Frey. “Ik geef met mijn ‘challenge’ een positieve twist aan deze moeilijke en negatieve tijd. En er zit ook humor in. Ik kijk elke dag naar de nieuwe foto’s uit. Doe mee. Zoek een foto van je favoriete pop- of rockster, kleed je ongeveer hetzelfde, poseer op dezelfde manier en laat een foto nemen. Het is fijn omdat je improviseert door thuis met de middelen te werken die je hebt. Volg ons op Instagram en tag ons!”