Blekersstraat dag dicht voor verkeer Peter Lanssens

26 juni 2020

15u25 2

De firma Verhelst Machines uit Oostende is op vrijdag 3 juli in de Blekersstraat aan de slag. Het betreft de montage van een torenkraan. Om dat veilig te kunnen doen, is de Blekersstraat die dag volledig afgesloten voor het verkeer. Fietsers en gemotoriseerd verkeer rijden om via de Burgemeester Lambrechtlaan, de Meensesteenweg en de Noordstraat. Voetgangers hebben doorgang.