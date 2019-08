Blauwe Ferrari van John Lennon duikt op in … Zwevegem Peter Lanssens

12u25 74 Kortrijk The Beatles-popster en vredesactivist John Lennon reed twee jaar met een azuurblauwe Ferrari 330 GT uit 1965. De zeldzame wagen, er zijn slechts 500 exemplaren van dat type Ferrari, werd zaterdag gespot in Zwevegem. Tijdens het oprijden van de Kortrijkstraat (N8), na een tankbeurt bij Power.

De foto werd door spotter Anthony Hellebuyck op de Facebookpagina ‘snelle wagens gespot in Kortrijk’ gezet. De betrouwbare pagina heeft bijna 4.800 volgers. “Het is een heel zeldzame spot en er zit een verhaal aan vast”, is te lezen op de Facebookpagina. “Want het was de Ferrari van Lennon. Toen hij destijds zijn rijbewijs haalde, kwamen alle luxemerken aankloppen. John Lennon koos uiteindelijk voor deze Ferrari. En geef hem eens ongelijk.”

Privacy van eigenaar

John Lennon reed er meer dan 20.000 ‘miles’ mee en deed de Ferrari in 1967 van de hand. De unieke wagen kwam uiteindelijk naar onze regio via een veiling op het Goodwood Festival of Speed in Engeland, goed zes jaar geleden. Daar werd de Ferrari voor 360.000 Britse pond (ongeveer 396.000 euro, red.) verkocht. Wie de huidige eigenaar is, is niet duidelijk. Al gaat het zo goed als zeker over een Vlaming, die in Zwevegem of toch zeker in de buurt woont. De Ferrari heeft een Belgische oldtimer nummerplaat. “Zo’n auto is peperduur en niet super betrouwbaar, je gaat er dus niet het hele land mee doorkruisen”, horen we van een spotter van zeldzame wagens. “Als we zo’n auto opmerken en beslissen om een foto te posten op de Facebookpagina, doen we altijd de nummerplaat weg om de privacy van de eigenaar te verzekeren. Bij spotten draait het om de auto, niet om de eigenaar.” Voor alle duidelijkheid nog dit: spotten is een foto of filmpje maken van ‘een wagen in het wild’.