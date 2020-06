Black Lives Matter houdt actie op Grote Markt: “Ook in Kortrijk wordt racisme onder de mat geveegd” Peter Lanssens

07 juni 2020

18u33 10 Kortrijk Enkele Black Lives Matter demonstranten hielden zondagnamiddag een vreedzame actie op de Grote Markt. “Ook in Kortrijk wordt racisme vaak onder de mat geveegd”, vindt mede-initiatiefneemster Elisabeth De Smidt. “We moeten ook in Kortrijk vermijden dat mensen behandeld worden als tweederangsburgers”, zegt Arnout Vermeire. Mogelijk volgen er nog acties.



De Black Lives Matter beweging krijgt ook in Kortrijk voet aan de grond. Er waren zondag om 16 uur amper vijftien demonstranten op de Grote Markt. Logisch dat de opkomst laag was, want Elisabeth De Smidt en ook gewezen sp.a-schepen Marc Lemaitre hadden pas een uurtje daarvoor een oproep gelanceerd op sociale media. Spontaan, recht uit het hart. “Dit is zeker geen actie tegen de politie”, zegt Arnout Vermeire, die zijn steun kwam betuigen. “We zijn een progressieve en multiculturele stad. Maar ook hier krijgen mensen van een andere origine met racisme te maken. Stop met mensen te stigmatiseren. Of het zou wel eens lelijke gevolgen kunnen krijgen, zoals in de Verenigde Staten”, aldus Arnout Vermeire. “Het is ontoelaatbaar wat mensen die zich proberen te integreren soms over zich heen hebben. Heel kwetsend allemaal”, zegt Elisabeth De Smidt. “Genoeg is genoeg, er moet respect voor iedereen zijn”, vinden zussen Benedicte en Ann-Sophie Maes uit Kortrijk. “We willen tonen dat het ons raakt. We willen een signaal geven. Ook onze jeugd is hier trouwens volop mee bezig.”

Politie

De beweging zou ook in Kortrijk wel eens snel kunnen groeien. “Racisme was zich aan het normaliseren”, zegt voormalig sp.a-schepen Marc Lemaitre. “Maar dat is aan het veranderen, na de dood van George Floyd. Er komt een wereldbeweging tegen racisme op. We spelen daar ook in Kortrijk op in. Want er is geen enkele reden om racisme goed te praten”, aldus Marc Lemaitre.

De politie hield het handvol demonstranten discreet in het oog. Alles verliep zeer rustig. Toch was er ook wat wrevel omdat er geen toestemming gevraagd werd voor de actie. “Elke manifestatie moet worden aangevraagd”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Een oud-schepen zou dit toch moeten weten. Nu hebben we in een-twee-drie de politie moeten mobiliseren.”