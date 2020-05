Blaas iconische foto met Briek Schotte nieuw leven in en win een jaar gratis Omer Peter Lanssens

05 mei 2020

19u59 18 Kortrijk Brouwerij Omer Vander Ghinste pakt met een stunt van formaat uit. Wie op de meest originele manier een 80 jaar oude iconische foto met de toen jonge Flandrien Briek Schotte nabootst, maakt kans op een jaar gratis Omer. Dat zijn 365 flessen Omer. “In amper een week tijd zijn er al 300 foto’s genomen. De mensen doen de zotste dingen. Doe mee”, zegt woordvoerder Nicolas Degryse.

De uitdaging is recent op de Facebookpagina ‘OMER. Traditional Blond’ gelanceerd. Doel: een foto van eind jaren 30 van vorige eeuw nabootsten, genomen voor het glasraam van volkscafé De Sportwereld in Bellegem. “Omdat we helaas geen nieuwe groepsfoto mogen nemen in coronatijden, roepen we zoveel mogelijk afzonderlijke fietsers op om voor het glasraam te komen poseren”, vertelt Nicolas Degryse.

Fiets naar het centrum van Bellegem en vat post voor het glasraam van café De Sportwereld op Bellegemplaats 12. Kijk goed naar het huis aan de overkant. Daar staat een camera, die van jou een foto neemt. Blijf zeker 30 seconden staan. Neem ook een selfie, post die met de hashtag #omerchallenge en tag brouwerij Omer Vander Ghinste. Zet de foto openbaar op sociale media. “We kiezen uit alle foto’s twintig winnaars”, zegt Nicolas Degryse.

Gratis bezoek aan bezoekerscentrum

“De meest originele foto is goed voor een jaar gratis Omer. Dat zijn 365 flessen, zes glazen inbegrepen. Negen mensen winnen elk een bak Omer en zes glazen. Tien mensen winnen Omer-geschenkpakketten. We selecteren twintig fietsers, waar we later een ‘remake’ van de iconische foto mee maken. En iedereen komt in de aftermovie.”

“Tot slot: àlle deelnemende fietsers krijgen bij vertoning van hun selfie of foto sowieso een gratis bezoek en consumptie in ons nieuw bezoekerscentrum cadeau, van zodra het bezoekerscentrum weer open mag”, aldus Nicolas Degryse. De hilarische uitdaging loopt nog tot en met zondag 17 mei.