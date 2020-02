BK dammen eert overleden speler Rik (62): “Een man uit de duizend, we missen hem onnoemlijk hard” Peter Lanssens

19 februari 2020

12u05 0 Kortrijk De Watermolense Damclub (WDC) Heule leidt vanaf komende zaterdag het BK dammen in goeie banen. Op speciaal verzoek van WDC zelf, om postuum de wens van speler Rik Soete (62) in vervulling te laten gaan. Rik stierf op 13 oktober 2019 aan de gevolgen van een aandoening van het zenuwstelsel. “Hij zal er nu toch bij zijn, want het BK 2020 wordt ter ere van Rik georganiseerd”, zegt WDC-voorzitter Johan Demasure. “Een man uit de duizend. We missen Rik onnoemlijk hard.”

Rik Soete sloot zo’n vijftien jaar geleden samen met zoon Michiel bij de damclub op Heule-Watermolen aan. “Rik was geen grootmeester, maar des te ‘grootmeesterlijker’ was zijn begeesterende inzet om jonge dammertjes de liefde voor het bordspel bij te brengen”, vat een in memoriam het mooi samen. “Een man uit de duizend en een fantastische aanwinst voor onze club. Maar op paasavond in 2017 sloeg het noodlot toe. Toen Rik geveld werd door het syndroom van Guillain-Barré. Dat is een aandoening van het zenuwstelsel. Die met toenemende spierzwakte en -verlamming gepaard gaat. Maar Rik kloeg nooit. Zijn ogen blonken bij elk bezoek aan de intensive care in het ziekenhuis. Als het een beetje meezat, kwam het dambord al snel op het ziekbed.”

Enthousiast

“Toen Rik vorig jaar in september eindelijk weer naar de damclub kon komen, was het groot feest. We verhuisden van de eetzaal van de school naar de veranda van het klooster, toegankelijk voor rolwagens. Elke zaterdag dat Rik er bij kon zijn, was een plezier. Maar af en toe moest hij weer voor verzorging naar het ziekenhuis. Rik nam een paar keer deel aan het BK dammen in Oteppe (dorp in de provincie Luik). Omdat het zijn wens was om nog eens aan een BK deel te nemen, vroegen we de Belgische Dambond om het Belgisch Kampioenschap 2020 in De Nieuwe Lente in Heule te mogen organiseren. Dat lokaal dienstencentrum bevindt zich vlak bij de aangepaste woonst van Rik. Rik was heel enthousiast toen de bond het goedkeurde. Helaas kwam er een abrupt en onverwacht einde aan zijn leven, na een bloeding. Maar we gaan toch het BK dammen organiseren, in de lokalen van onze Watermolense Damclub zelf. Om Rik Soete te eren. Hij zal er zo toch bij zijn op het BK, tijdens de krokusvakantie. Niet lijfelijk helaas, maar voor altijd in ons hart. We missen Rik onnoemlijk hard.”

Hein De Cokere is titelfavoriet

De nationale kampioenschappen vinden plaats van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart, in het speellokaal in vrije basisschool De Watermolen in Watermolenwal 16 in Heule. De lokale Watermolense Damclub (WDC) Heule zal op het BK sterk vertegenwoordigd zijn in eerste klasse. Waar de beste spelers van het land aantreden. “Onze Hein De Cokere is favoriet”, zegt Johan Demasure. “Hij veroverde in 2018 de nationale titel. Vorig jaar kon hij zijn titel helaas niet verdedigen, door trouwplannen en werkomstandigheden. Maar nu is hij wel weer van de partij. Om in eigen huis een gooi te doen naar de hoogste eer. Jim Depaepe, in 2014 Belgisch kampioen, is een serieuze outsider. WDC heeft met deze twee spelers dus een paar sterke ijzers in het vuur. Ook Stijn Kindt en Johan Coorevits zullen een moeilijk te nemen kaap zijn voor de tegenstanders.”

Verenigde Staten en Friesland

“In tweede klasse zet WDC Heule met Ibe Demasure en Wout Vanneste vooral op de jeugd in. Ze gaan heel veel ervaring opdoen op het BK en misschien voor een podiumplaats strijden. Alle partijen zijn live op internet te volgen, via de server van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). Er zijn ook aangekoppelde analyses, via damprogramma’s Kingsrow in de Verenigde Staten en Sjende Blyn in Friesland”, aldus Johan Demasure. Voor wie wil komen kijken ook, het BK is gratis toegankelijk. Meer info is terug te vinden op de site www.damsport.be.