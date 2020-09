Bistro Au Casino twee weken dicht na coronabesmettingen: “Het welzijn van onze klanten staat áltijd voorop“ Peter Lanssens

07 september 2020

12u27 11 Kortrijk Bistro Au Casino in de Doorniksewijk in Kortrijk is twee weken dicht. Zaakvoerster Clancy Lecleire en een keukenmedewerker zijn met corona besmet. “Heel jammer, want het is al zo’n triestig jaar. Maar de gezondheid staat boven het zakelijke. Het welzijn van onze klanten staat áltijd voorop.”

Hoe Covid-19 in bistro Au Casino werd binnengebracht, is niet helemaal duidelijk. Wat wel zeker is, is dat de zaakvoerster en de keukenhulp besmet zijn. “Ik was nooit echt ziek en had geen typische symptomen. Toch liet ik me testen door mijn huisarts omdat ik een naar voorgevoel had. Zo kwamen we het te weten”, vertelt Clancy Lecleire. “Uiteraard hebben ook alle andere personeelsleden van Au Casino zich laten testen. Hun resultaten zijn gelukkig negatief. Ze laten zich binnen een viertal dagen voor de zekerheid nog een tweede keer testen.”

Om het welzijn van de klanten te verzekeren, nemen ze bij Au Casino geen enkel risico. “De zaak ging zaterdagavond, van zodra we op de hoogte waren van de besmettingen, meteen dicht”, vertelt Clancy Lecleire, die net zoals de keukenhulp in quarantaine zit. “Het is heel jammer om twee weken te moeten sluiten. Maar we nemen onze verantwoordelijkheid en willen geen enkele fout maken. Nooit gedacht dat het ons kon overkomen, trouwens, want we nemen alle mogelijke voorzorgen. De tafels staan ver genoeg van elkaar, we ontsmetten voortdurend, we respecteren de mondmaskerplicht, enzovoort. En toch. De kans is zeer klein dat er ook klanten besmet raakten. Omdat zowel de keukenhulp als ikzelf nooit in direct contact met de klanten kwamen.”

Het team van bistro Au Casino steunt elkaar, in deze moeilijke tijden. “De besmette keukenhulp is ook helemaal in shock”, zegt Clancy Lecleire. “Hij heeft vijf kinderen. Heel zijn gezin is getest. We hopen met hem mee dat het coronavirus hem ook privé niet verder treft. Het heeft geen zin om hier iemand de schuld te geven. We moeten hier gewoon samen door. Au Casino draaide goed de voorbije weken. We waren tevreden, want het was vaak druk. We willen dan ook binnen enkele weken die draad weer oppikken, in de volledig coronaproof omgeving van Au Casino. We gaan zoals altijd ons uiterste best doen. Tot in betere tijden”, besluit Clancy Lecleire.