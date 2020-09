Bistro Au Casino heropent: “Alle personeelsleden twee keer negatief getest” Peter Lanssens

21 september 2020

10u19 4 Kortrijk Bistro Au Casino in Kortrijk, twee weken dicht nadat zaakvoerster Clancy Lecleire en een keukenmedewerker besmet raakten met corona, heropent op dinsdag 22 september. Voorlopig zonder Clancy Lecleire wel, de zaakvoerster is nog aan het herstellen in het ziekenhuis.

De horecazaak in de Doorniksewijk ging op zaterdag 5 september dicht, na de twee positieve testen. Het team van Au Casino wilde geen enkel risico nemen, om het welzijn van de klanten te verzekeren. Hoe Covid-19 in de bistro werd binnengebracht, is niet helemaal duidelijk. Wel zeker: buiten de zaakvoerster en keukenhulp, raakte niemand anders besmet. Zaakvoerster Clancy Lecleire recupereert momenteel nog in de Covid-19 afdeling van AZ Groeninge. “Dat is niet van belang voor de zaak. Au Casino zal een tijd zonder mij verder moeten”, zegt ze.

“Ook alle andere personeelsleden van Au Casino lieten zich testen. Twee keer zoals het hoort, telkens met een negatief resultaat. De zaak onderging ondertussen een grondige ontsmetting. Het team staat er na twee weken quarantaine weer, om de klanten in een coronaproof Au Casino te ontvangen. Ze zijn er klaar voor en kijken er enorm naar uit om de klanten terug te zien. We bedanken onze klanten, vrienden en familie oprecht. Voor de vele steun en bemoedigende berichtjes die we kregen tijdens de voorbije periode.”

Wie deze week wil lunchen in Au Casino, kiest tussen de volgende daglunches.