Bissegemsestraat dicht voor verkeer Peter Lanssens

06 augustus 2019

10u50 0 Kortrijk De Bissegemsestraat, een parallelweg van de Meensesteenweg (N8) in Bissegem, is van maandag 12 augustus tot en met vrijdag 6 september voor het verkeer onderbroken.

De firma Tibergyn NV uit Gullegem vervangt tijdens die periode riooldeksels in de Bissegemsestraat. Er worden ook herstellingswerken aan het asfalt uitgevoerd. De werken zullen zich in de Bissegemsestraat op een strook tussen de Heulsestraat en huisnummer 133 situeren. Het is in die zone dat de straat onderbroken zal zijn voor het verkeer. Er is een omleiding voorzien. Die loopt vanaf maandag 12 augustus enerzijds via de Zwingelaarsstraat, Meensesteenweg en Heulsestraat en anderzijds via de Bissegemsestraat, het Vlaswaagplein, de Gullegemsesteenweg, de Meensesteenweg en de Zwingelaarsstraat.