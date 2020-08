Bissegem vormt woestijnvlakte om tot groene parking: “Vlienderkouter krijgt 36 nieuwe parkeerplaatsen” Peter Lanssens

12 augustus 2020

12u09 0 Kortrijk De heraanleg van Vlienderkouter start op maandag 17 augustus. De parking breidt uit en krijgt een kwaliteitsvolle en groene inrichting. Er komen 36 nieuwe parkeerplaatsen. De werken kosten 165.817 euro en duren tot midden november.

“Vlienderkouter wordt dé centrumparking voor Bissegem”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). “Via nieuwe wandelpaden zullen zowel het dorpsplein op Bissegemplaats, met de ingang naar de school Sint-Vincentius, als het ontmoetingscentrum vlot te bereiken zijn. Door de komst van de nieuwe parking zullen ouders hun kinderen niet meer met de wagen in de Driekerkenstraat bij de school afzetten, wat veiliger is.”

Waterhuishouding

De parking krijgt een nieuwe oprit en wandelpaden richting Meensesteenweg, hondenloopweide en OC De Troubadour. In oktober worden nog bomen en planten rond de parking aangeplant om het groene karakter van de omgeving te versterken. De parking en oprit worden aangelegd in waterdoorlatende betonstraatstenen. Er wordt ook een bufferings- en infiltratievoorziening aangelegd om het aflopende water de kans te geven in de bodem te infiltreren. “We maken van de huidige woestijnvlakte in hartje Bissegem een groene en functionele parking die zal bijdragen tot de verkeersveiligheid in de gemeente”, zegt Weydts. “Door bewust waterdoorlatende materialen te gebruiken, denken we ook aan de waterhuishouding.”