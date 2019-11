Bissegem krijgt strand, groene long en fietssnelweg Stadsvernieuwingsproject Konnector, met ook sportpark Wembley, tegen 2025 voltooid Peter Lanssens

23 november 2019

14u02 20 Kortrijk De woonkwaliteit staat al jaren zwaar onder druk in het dichtbebouwde Bissegem en omgeving. Het project Konnector, waar de stad 14 miljoen euro in pompt, moet de leefbaarheid verhogen. De plannen zijn indrukwekkend met een strand aan de Leie, een groene fietssnelweg op het traject van de vroeger geplande gewestweg N328 en het uitbreiden en omturnen van sportcentrum Wembley tot een sportpark. “Konnector is vernieuwend, gedurfd en activistisch”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). “Het brengt de betonstop in de praktijk. Door voor meer groen en open ruimte te kiezen.”

Somers bezocht zaterdagochtend Bissegem. De minister maakt een subsidie van 2,147 miljoen euro vrij voor Konnector. Het stadsvernieuwingsproject omvat heel wat boeiende luiken. We brengen een overzicht van de meest opvallende.

Zonnen en zwemmen op Bissegem Plage

Bissegem krijgt een strand. Aan de Vrije Aardstraat, waar de stad een stuk grond koopt. “Er komt daar een bufferbekken, kaderend in de heraanleg van de Driekerkenstraat in 2021”, zegt schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester). Zo krijgt Bissegem Plage vorm: een gezellige groene plek aan de Leie waar mensen elkaar ontmoeten en kinderen spelen.

Fietsen en spelen op vroegere N328

Het traject van de vroeger geplande gewestweg N328 tussen sportcentrum Wembley en Waterven nabij de ring rond Kortrijk (R8) wordt een groen gebied met inbegrip van een speelzone. Het zal wijken dichter bij elkaar brengen. Er komt ook een fietssnelweg op dat traject. “Meer nog: Konnector omvat goed 4 kilometer aan nieuwe fietspaden. Om het centrum van Bissegem, stadsgroen Ghellinck, sportcentrum Wembley en het centrum van Kortrijk in enkele minuten met elkaar te verbinden”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

Wembley groeit en wordt sportpark

Wembley aan de Moorseelsestraat in Kortrijk breidt van 8 naar 13 hectare uit en wordt een sportpark waar onnodige verhardingen verdwijnen en ruimte is voor sport-, speel- en bewegingstoestellen, fietsverbindingen en extra groen. Bewoners kunnen er naar hartenlust sporten, ontspannen en elkaar ontmoeten. Er is ook ruimte voor nieuwe sportfaciliteiten zoals een nieuwe atletiekpiste met acht banen en een extra voetbalveld ten noorden van de Leynvaalsstraat.

Avontuurlijk spelen in nieuwe groene long

De inrichting van Stadsgroen Ghellinck in Bissegem als nieuwe groene long van 12 hectare is bezig. Het plan omvat in grote lijnen in natuurontwikkeling, avontuurlijk spelen en moestuinen. Het kreeg vorm na overleg met tal van partners, zoals buurtbewoners. Het gevoel bij de bevolking over de plannen gaat volgens gebiedswerker Tim Hautekeete de goeie richting uit: “Je had hier vroeger het burgerplatform Bissegem Buitenspel. Ondertussen heeft dat een andere naam: Bouwen aan een Beter Bissegem. Dat is een duidelijk signaal.”

Bib, academie en verenigingen in kerk

Konnector bestrijkt liefst 60 voetbalvelden. De nieuwe groenstructuur van 4,4 kilometer lang verbindt en versterkt Wembley, stadsgroen Ghellinck en de kern van Bissegem als belangrijke stedelijke plekken. Waar trouwens nog meer al gekende projecten gepland zijn zoals de heraanleg van de Overzetweg in Marke, de Driekerkenstraat in Bissegem en de bouw van een nieuwe brug over de Leie tussen beide straten. Waardoor je er een nieuw veilig fietspad van 1,5 kilometer krijgt. De Sint-Audomaruskerk wordt omgebouwd tot een centraal punt met onder meer een bib, academie, ruimte voor verenigingen en sociale dienstverlening. Het oud-gemeentehuis wordt gesloopt om een groene doorsteek vorm te geven tussen Bissegemplaats en OC Troubadour. Er worden ook groene ruimtes toegankelijk gemaakt nabij de Vlienderkouter en de Neerbeekvallei. Het stadsvernieuwingsproject Konnector is tegen 2025 voltooid. “We voeren uit wat we beloven”, benadrukt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).