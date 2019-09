Bissegem krijgt in 2020 met B-Town eigen festival Peter Lanssens

25 september 2019

08u06 0 Kortrijk 27 juni 2020. Wie Bissegem genegen is, stipt de datum met rood aan. Want die zaterdag vindt in de deelgemeente van Kortrijk met B-Town een nieuw festival plaats. Vol hapjes en drankjes en verrassende optredens. De festivalweide in de Neerbeekmeersen kan maximum 2.000 bezoekers aan.

Begin augustus raakte bekend dat de Reuzengilde na 43 jaar de stekker uit de Jaarmarkt trekt. Maar wie denkt dat Bissegem op sterven na dood is, heeft het toch verkeerd voor. Negen organisatoren nemen het heft nu in eigen handen door op 27 juni 2020 met het nieuwe festival B-Town uit te pakken. Dat zijn Andres Nachtergaele, Davy Vannieuwenhuyze, Melissa Buyse, Kurt Deleu, Madieke D’Haene, Louis Janart, Saskia Soete, Stephanie Demeyer en Veronique Decaluwé. Die voor alle duidelijkheid geen ‘cavalier seul’ spelen. “We gaan àlle handels- en horecazaken en àlle verenigingen in Bissegem inlichten over ons nieuw initiatief”, vertellen ze. “Want hoe meer medewerking en sponsoring, hoe groter de kans dat B-Town zal slagen. We rekenen trouwens ook op een subsidie van de stad Kortrijk voor ons evenement. Alle helpende handen zijn welkom. Het is tijd voor iets nieuws in Bissegem. De Bissegemnaren verdienen echt hun eigen feest. Het is onze bedoeling om rustig te groeien.”

Veel aandacht voor kinderen

B-Town plant op 27 juni 2020 haar vlag voor het eerst in de Neerbeekmeersen. Dat is een groen gebied tussen het oud-gemeentehuis en OC De Troubadour. B-Town wordt een sneukelmarkt met (vooral lokale) hapjes en drankjes en ook optredens van dj’s en artiesten. “Het wordt jong en vernieuwend, met verder veel aandacht voor kinderanimatie”, vertellen de organisatoren. “Weg van het verkeer, in een rustige en veilige omgeving. En belangrijk: de inkom zal gratis zijn. Alles moet nu nog concreet uitgewerkt worden. Maar het is de bedoeling om met B-Town vanaf 2020 telkens op de laatste zaterdag van juni een dorpsfeest voor jong en oud te houden in Bissegem. Om het zomerverlof in te zetten. We willen er een jaarlijkse traditie van maken. We kiezen voor de laatste zaterdag van juni omdat er dan weinig concurrentie is van andere evenementen in Groot-Kortrijk. We bedanken tot slot de organisatoren van de Jaarmarkt, voor hun jarenlange inzet”, aldus de negen initiatiefnemers.