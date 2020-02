Binnenplein van nieuwe residentie One Broel nabij Broeltoren krijgt vrouwennaam De Paulientjes Peter Lanssens

05 februari 2020

07u36 0 Kortrijk Het binnenplein van residentie One Broel - op de site van de voormalige school Ten Broele op de hoek van de Guido Gezellestraat, de Groeningestraat en het Guido Gezellepad - krijgt de naam De Paulientjes. Dat staat in het verslag van het schepencollege van maandag 27 januari. Er wordt zo ook iets gedaan aan de herhaalde vraag naar vrouwennamen voor straten en pleintjes in Kortrijk.

Op de site stond oorspronkelijk de Refuge van de Guldenbergabdij. Het nabij gelegen Guldenbergplantsoen herinnert hier al aan. De Refuge werd vanaf 1833 de kloostergemeenschap van de H. Vincentius a Paulo, in de volksmond De Paulientjes, en was sedert 1964 het Instituut ten Broele. Er is voor het binnenplein van residentie One Broel - mede onder impuls van de cultuurraad - gekozen voor de naam De Paulientjes. Die naam is algemeen bekend en heeft een breed draagvlak bij de bevolking. De gemeenteraad, die al een principieel akkoord gaf, mag de naam De Paulientjes nu definitief vastleggen. De exclusieve buurt One Broel naast de rechter-Broeltoren krijgt 68 appartementen. De eerste bewoners worden er in het najaar van 2021 verwacht. Info: www.onebroel.be.