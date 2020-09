Bingo spelen doen we ook in tijden van corona, zaterdag afspraak in zaal Casino in Kooigem Peter Lanssens

08 september 2020

10u19 0 Kortrijk Café-feestzaal Casino op Kooigemplaats in Kooigem vormt op zaterdag 12 september een coronaproof decor voor een bingo namiddag. De bingo namiddagen zijn populair in Casino. Een lotje kost er maar 1 euro.

En de prijzen zijn telkens bijzonder aantrekkelijk met onder meer een tafelmodel koelkast, een keukenrobot, een snelkoker, een stoomkoker, een digitale fotocamera en een blender. De bingo namiddag start om 14.30 uur. Vooraf inschrijven is verplicht en kan in Casino, door te sms’en naar 0491/14.05.61 of door te mailen naar dirk.devoldere@outlook.com, telkens met vermelding van het aantal personen.