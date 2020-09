Bingo! 95 liefhebbers wagen voor het eerst weer aan het spelletje in feestzaal Casino Joyce Mesdag

13 september 2020

13u52 0 Kortrijk Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis is er opnieuw bingo gespeeld in café feestzaal Casino in Kooigem.

Normaal is er elke maand één bingonamiddag, maar omwille van de coronamaatregelen is die de voorbije maanden niet kunnen doorgaan. Bij de eerste ‘editie’ was er een 95-tal spelers present. “We hebben de zaal zo coronaproof mogelijk ingericht”, zegt Dirk Devoldere van de organisatie. “Enkel mensen die elders al contact hadden met elkaar zaten aan dezelfde tafel. En tussen de tafels onderling hebben we voldoende plaats gelaten. Het deed iedereen veel plezier dat we opnieuw samen konden bingoën.”